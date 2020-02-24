Спасатели выловили из Фонтанки иномарку, сорвавшуюся с дороги в воду

В центре Северной столицы легковушка улетела в реку. По словам очевидцев, автоледи выбралась из воды сама, а вот машину пришлось извлекать при помощи крана.

Все произошло в понедельник, 24 февраля, у №52 дома по набережной Фонтанки. На опубликованных кадрах видно, что спасатели вытаскивают из Фонтанки автомобиль, сорвавшийся с дороги в реку.

«Скорая увезла пассажира и водителя», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

К настоящему моменту о состоянии госпитализированных ничего не известно.

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