Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки на улице Рихарда Зорге

В Петербурге задержали подозреваемого в краже сумки у женщины. Его поймали на следующий день.
Преступный инцидент произошел в субботу, 22 февраля, у дома №13 на улице Рихара Зорге. Женщина рассказала, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения похитил у нее сумку с банковской картой.
Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, подозреваемого задержали у дома №5 на улице Доблести.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с легковушкой на Пулковских высотах. Машина перевернулась.