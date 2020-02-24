Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки на улице Рихарда Зорге

Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки на улице Рихарда Зорге
Полицейские задержали подозреваемого в преступлении на следующий день. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали подозреваемого в краже сумки у женщины. Его поймали на следующий день.

Преступный инцидент произошел в субботу, 22 февраля, у дома №13 на улице Рихара Зорге. Женщина рассказала, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения похитил у нее сумку с банковской картой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, подозреваемого задержали у дома №5 на улице Доблести.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о серьезном ДТП с легковушкой на Пулковских высотах. Машина перевернулась.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Спасатели выловили из Фонтанки иномарку, сорвавшуюся с дороги в воду
Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки на улице Рихарда Зорге
В Китае оценили влияние эпидемии коронавируса на экономику
На Пулковских высотах перевернулась иномарка
На Волковском двое похитили телефон у прохожего и попались полиции
Мощное землетрясение в Турции унесло жизни как минимум семи человек
В Петербурге задержали женщину, которая вонзила нож в сожителя
«Летел по тротуару, дернул ручника»: каршеринг едва не сбил ...