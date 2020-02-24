Полицейские задержали подозреваемого в краже сумки на улице Рихарда Зорге

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении на следующий день. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Полицейские задержали подозреваемого в преступлении на следующий день. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге задержали подозреваемого в краже сумки у женщины. Его поймали на следующий день.

Преступный инцидент произошел в субботу, 22 февраля, у дома №13 на улице Рихара Зорге. Женщина рассказала, что неизвестный в состоянии алкогольного опьянения похитил у нее сумку с банковской картой.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, подозреваемого задержали у дома №5 на улице Доблести.

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