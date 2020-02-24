На Пулковских высотах перевернулась иномарка

Петербуржцы заметили перевернутый легковой автомобиль на Пулковских высотах. Вокруг искореженной машины собрались полицейские, спасатели и медработники.

Обо всем стало известно накануне, 23 февраля. По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте» , водитель не справился с управлением. В результате легковушка оказалась перевернута на обочине.

Обстоятельства произошедшего и сведения о возможных пострадавших пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании двух злоумышленников, которые похитили у петербуржца телефон. Они угрожали мужчине ножом. Вскоре полицейские их задержали.