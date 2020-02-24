На Волковском двое похитили телефон у прохожего и попались полиции

Во Фрунзенском районе Петербурга двое неизвестных похитили у местного жителя мобильный телефон. Полицейские задержали подозреваемых в преступлении.

Все произошло в понедельник, 23 февраля, около дома 24/2 на Волковском проспекте. В отдел полиции обратился мужчина с заявлением, что у него похитили гаджет. Он отметил, что злоумышленники угрожали ему ножом.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, подозреваемых задержали в ночь на 24 февраля на Стрельбищенской улице. У них изъяли похищенное.

По факту разбоя было возбуждено уголовное дело. В отношении задержанных также вынесли определения о возбуждении административного производства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании петербурженки, которая устроила поножовщину в квартире собутыльника.