Водитель Hyundai зазевался и остановился в маршрутке на остановке «Площадь Калинина»

Водитель Hyundai зазевался и остановился в маршрутке на остановке «Площадь Калинина»
О пострадавших не сообщается. Фото: vk.com/spb_today

В понедельник, 24 февраля на остановке «Площадь Калинина» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

По словам очевидцев, Hyundai Solaris врезался в маршрутку № 30.

«Маршрутка остановилась на остановке «Площадь Калинина», а Солярис остановился в маршрутку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Кто стал виновником ДТП пока не установлено. О пострадавших не сообщается. У иномарки сильно помята передняя часть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.

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