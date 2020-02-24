Водитель Hyundai зазевался и остановился в маршрутке на остановке «Площадь Калинина»

В понедельник, 24 февраля на остановке «Площадь Калинина» произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.
По словам очевидцев, Hyundai Solaris врезался в маршрутку № 30.
«Маршрутка остановилась на остановке «Площадь Калинина», а Солярис остановился в маршрутку», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Кто стал виновником ДТП пока не установлено. О пострадавших не сообщается. У иномарки сильно помята передняя часть.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.