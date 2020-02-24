К месту ДТП на ЗСД Петербурга прибыли реанимация и пожарные

В понедельник, 24 февраля, на ЗСД произошло серьезное ДТП с участием большегруза и двух легковушек.

По словам очевидцев, ДТП произошло на ЗСД по Скандинавии в сторону Петербурга, не доезжая пункта оплаты. На место происшествия прибыли спасатели, сотрудники ДПС и реанимация. В результате ДТП образовалась огромная пробка.

«Авария с фурой и 2 авто. Дпс,пожарные,реанимация…на месте. Фура перекрыла правую полосу и обочину. Левая перекрыта легковыми авто.Огромная пробища!!!! Также колесо от фуры валяется на встречной левой полосе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла.