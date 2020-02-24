На пересечении Зенитчиков и Стачек черная LADA врезалась в Mercedes

На пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

По словам очевидцев, водитель черной LADA не вписался в поворот и помял правую сторону Mercedes.

«На пересечение Зенитчиков и Стачек столкнулись Мерседес и черный универсал. Объезд с заездом на обочину. Пробка небольшая есть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В районе ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.

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