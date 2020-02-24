На пересечении Зенитчиков и Стачек черная LADA врезалась в Mercedes

На пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.
По словам очевидцев, водитель черной LADA не вписался в поворот и помял правую сторону Mercedes.
«На пересечение Зенитчиков и Стачек столкнулись Мерседес и черный универсал. Объезд с заездом на обочину. Пробка небольшая есть», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
В районе ДТП образовалась пробка. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла