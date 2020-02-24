Нетерпеливый таксист устроил ДТП на проспекте Кузнецова

В понедельник, 24 февраля, на проспекте Кузнецова таксист не пропустил Skoda, из-за чего та влетела в припаркованные машины.

По словам очевидцев, ДТП произошло напротив дома № 23.

«Сегодня на проспекте Кузнецова 23 Яндекс не пропустил Шкоду, в результате чего Шкода влетела в припаркованные внедорожники», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Фрунзенском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля такси и автобуса. Передняя часть легковушки превратилась в груду металла