Более 30 человек пострадали в Германии при наезде автомобиля в толпу во время карнавала

Более 30 человек пострадали в Германии при наезде автомобиля в толпу во время карнавала
На месте происшествия работает полиция. Фото: Pixabay

Более 30 человек пострадали в результате наезда автомобиля в толпу в городе Фолькмарзен (Германия земля Гессен).

Треть получила серьезные повреждения, сообщает издание Bild.

В городе Фолькмарзен (Германия земля Гессен) во время карнавала Розенмонтаг микроавтобус въехал в толпу зрителей.

На месте происшествия работает полиция. Водитель задержан. Сейчас он дает показания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Лондоне при теракте пострадали три человека. Преступника застрелил сотрудник правоохранительных органов.

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Германия пострадавшие происшествие
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