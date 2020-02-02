В Лондоне при теракте пострадали три человека

Преступник, по предварительным данным, недавно вышел из тюрьмы.

Об этом стало известно 2 февраля. Обо всем сообщает телеканал Би-би-си. Мужчина устроил теракт в воскресенье на улице района Стретем. Он напал на двух человек с ножом, ранив их, а затем преступника застрелил сотрудник правоохранительных органов. Также одного прохожего ранило осколком стекла. Уточняется, что один из травмированных находится в тяжелом состоянии, другому ничего не угрожает.

По предварительным данным, террорист только недавно вышел из тюрьмы. Прочие подробности о мужчине не рассказываются. На данный момент уровень террористической угрозы расценивается как высокий. Напоминаем, что до этого теракт произошел в конце ноября 2019 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец, обвиняемый в подготовке теракта, заявил о непричастности.