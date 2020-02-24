США ужесточат правила выдачи грин-карт

С 24 февраля в США процедура получения грин-карты значительно усложнится для категорий граждан, которые рассчитывают жить на пособия от государства.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома. Ранее Верховный суд США отклонил иск, требовавший заблокировать вступление новых правил. В заявлении властей Соединенных Штатов отмечается, что они поддерживают решение Верховного суда.

Усложненная процедура получения грин-карты грозит людям, пользующимся льготным страхованием Medicaid, а также участвующим в программе льготного приобретения жилья и получения продуктов питания по талонам. В зоне риска оказываются также граждане, страдающие от заболеваний, которое могут потребовать дорогостоящего лечения или повлиять на дееспособность.

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