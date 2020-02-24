В немецком Гессене отменили карнавалы после инцидента с наездом автомобиля на толпу

Все карнавалы в немецкой федеральной земле Гессен отменены в целях предосторожности после инцидента с наездом автомобиля на толпу в городе Фолькмарзен.

«Все проходящие Гессене карнавальные шествия в свете этого (инцидента в Фолькмарзене) отменены в целях предосторожности», — сообщило управление полиции Западного Гессена в Twitter.

В городе Фолькмарзен (Германия земля Гессен) во время карнавала Розенмонтаг микроавтобус въехал в толпу зрителей.

На месте происшествия работает полиция. Водитель задержан. Сейчас он дает показания. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали более 30 человек. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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