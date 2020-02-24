Заведующего петербургского морга отстранили из-за ситуации со стриптизом

Помимо временно оставившего работу Виктора Василенко, который заведовал отделом судмедэкспертизы, свои заявления на увольнение по собственному желанию подали сотрудницы, которые и устроили интересный сюрприз на День защитника Отечества сотрудникам-мужчинам. Женщины являются друг другу матерью и дочерью. До этого момента они работали там медсестрой и регистратором. Об этом сообщает АБН.

Комитет здравоохранения пока не станет увольнять женщин, потому что проверка этого «веселого» инцидента, произошедшего в далеко не самом веселом месте, продолжается.

Какие-либо решения будут приняты во вторник, 25 февраля. Возможно, сотрудники останутся при своих рабочих местах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском морге устроили вечеринку со стриптизом: разбираться будет глава морга. Праздник прошел в Бюро судебно-медицинской экспертизы.