Умер президент ГМЗ «Петергоф» Вадим Знаменов

До того, как стать президентом, Знаменов был директором и главным хранителем ГМЗ "Петергоф". Фото: Pixabay

До того, как стать президентом, Знаменов был директором и главным хранителем ГМЗ "Петергоф". Фото: Pixabay

Он скончался на 84-м году жизни.

Знаменов ушел из жизни сегодня днем, 24 февраля. Об этом сообщает Интерфакс с ссылкой на директора музея-заповедника «Петергоф» Елену Кальницкую. Женщина отметила, что Знаменов очень любил Петергоф, в котором работал с 1965 года. Именно благодаря ему удалось восстановить коллекции музея после войны.

Вклад Знаменова в развитие Петергофа невозможно переоценить. С его помощью было восстановлено и воссоздано с нуля много памятников, которые были повреждены и утрачены во время войны. Экспозиции, которые создал Знаменов пользуются большой популярностью.

Также, Знаменов является создателем новых музеев в Петергофе, среди которых «Музей фонтанного дела», «Музей семьи Бенуа» и другие.

Знаменов был назначен президентом музея-заповедника «Петергоф» с 2009 года указом министерства культуры.

Похороны состоятся 28 февраля на Бабигонском кладбище в Петергофе. Прощание будет организовано в тот же день в музее-заповеднике.

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