«Оранжерее» в Петергофе нашли хозяина

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"Оранжерея" входит в культурное наследие "Дворцово-парковый ансамбль "Собственная дача"". Фото: wikipedia.ru

По итогам аукциона власти Санкт-Петербурга определили арендатора объекта культурного наследия «Оранжерея» в Петергофе.

Торги в рамках программы «Аренда памятника за 1 рубль» устраивались СПб ГКУ «Имущества Санкт-Петербурга», а новым владельцем оранжереи стала организация «Московская инвестиционно-строительная компания». Компания будет платить за аренду памятника 55 тысяч рублей ежемесячно.

В общей сложности, в аукционе приняли участие трое кандидатов, а изначально заявленная сумма выросла в 4,4 раза. Отметим, что предыдущий победитель торгов, проводившихся в прошлом году, стал предприниматель Максим Павлов. Однако он отказался от подписания соглашения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, согласно прогнозам экспертов, аренда жилой недвижимости в России в течение 2020 года подорожает на 10%.

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