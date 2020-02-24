«Нафтогаз» снизил цены на газ для жителей Украины

Помимо этого, в начале года Киев начал поставки российского газа в Европу по новому транзитному соглашению. Фото: pixabay.com

Помимо этого, в начале года Киев начал поставки российского газа в Европу по новому транзитному соглашению. Фото: pixabay.com

Газовая компания сообщила, что февральская цена на 15% ниже цены в январе — 188 долларов да тысячу кубов. Если сравнивать с прошлым годом, то цены упали на 37%. К тому же, данная стоимость является самой низкой ценой для опта с апреля 2016 года. Об этом сообщают РИА-новости.

Снижение цен произошло в связи с понижением стоимости на европейских хабах.

Напомним, в январе власти Украины возложили на «Нафтогаз» обязательство продавать газ жителям страны и предприятиям по цене, в формуле расчета для которой будет фигурировать стоимость газа на хабе в Нидерландах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища. Тогда Украина хотела рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду, если бы не был подписан контракт от транзите газа через Украину в Европу.