«Нафтогаз» пригрозил закачкой транзитного газа в свои хранилища

Исполнительный директор «Нафтогаз Украина» Юрия Витренко заявил, что если контракт на транзит газа через Украину в Европу так и не будет подписан, с 1 января, то Украина начнет рассматривать поступающий в страну газ как контрабанду и будет закачиваться в подземные хранилища как «газ неопределенного собственника».

Он отметил на своей странице в Facebook, что это будет продолжаться до тех пор, пока не появится документального оформления поступающего газа.

В опрос транзита и возобновления прямых поставок газа на Украину в телефонном разговоре обсудили президенты двух стран Владимир Путин и Владимир Зеленский. Подробности переговоров ни в Москве, ни в Киеве не раскрываются.

Текущий контракт на транзит российского газа истекает 31 декабря. В России предлагают заключить новый договор сроком на один год при условии отказа «Нафтогаза» от судебных исков к «Газпрому». В Киеве с этим не согласны и заявляют, что рассчитывают на долгосрочное соглашение.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.