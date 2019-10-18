«Нафтогаз» направит «Газпрому» иск на $11 млрд

&#171;Нафтогаз&#187; направит &#171;Газпрому&#187; иск на $11 млрд
Таким заявлением Витренко отреагировал на слова Миллера о "нулевом варианте" - отзыве всех исков. Фото: https://pixabay.com

Украинская нефтегазовая компания «Нафтогаз» намерена потребовать от «Газпрома» компенсацию в размере 11 миллиардов долларов.

В такую сумму организация оценивает ущерб, нанесенный возможным прекращением транзита газа из России. Такое заявление сделал исполнительный директор «Нафтогаз» Юрий Витренко на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Витренко, украинская компания отправит «Газпрому» иски 1 ноября этого года. Общая сумма исков составит более 11 миллиардов долларов.

Таким образом директор «Нафтогаза» ответил на комментарий главы «Газпрома» Алексея Миллера. По предложению руководителя «Газпрома», перед заключением нового транзитного контракта необходимо урегулировать все вопросы в суде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что техника «Газпрома» была удаленно отключена австрийской компанией.

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