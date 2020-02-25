«Рамзан за слова отвечает»: Кадыров вышел на ринг с Емельяненко

&#171;Рамзан за слова отвечает&#187;: Кадыров вышел на ринг с Емельяненко
Александр Емельяненко и Рамзан Кадыров. Фото:instagram.com/alexemelyanenko

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спортсмен поделился кадром со встречи.

Емельяненко опубликовал совместное фото с Кадыровым на своей страничке в Instagram.

«Рамзан за слова отвечает!» — подписал снимок боец.

В комментариях к записи многие подписчики написали, что хотели бы увидеть не только фотографии со спарринга, но и видео.

Следующий поединок Емельяненко проведёт 3 апреля в Москве. Соперником станет Магомед Исмаилов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Рамзан Кадыров опроверг слухи об уходе с поста главы Чечни.

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