«Рамзан за слова отвечает»: Кадыров вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко провел тренировочный спарринг по боксу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Спортсмен поделился кадром со встречи.
Емельяненко опубликовал совместное фото с Кадыровым на своей страничке в Instagram.
«Рамзан за слова отвечает!» — подписал снимок боец.
В комментариях к записи многие подписчики написали, что хотели бы увидеть не только фотографии со спарринга, но и видео.
Следующий поединок Емельяненко проведёт 3 апреля в Москве. Соперником станет Магомед Исмаилов.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Рамзан Кадыров опроверг слухи об уходе с поста главы Чечни.