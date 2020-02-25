Двое лжеполицейских оставили военного пенсионера без денег и телефона на Народной

В Невском районе Северной столицы военный пенсионер стал жертвой уличного грабежа. Злоумышленники были одеты в полицейскую форму.

Преступный инцидент произошел в понедельник, 24 февраля, у дома №55 по Народной улице. у 49-летнего военного пенсионера из Пушкина похитили паспорт и мобильный телефон.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в документ было вложено 8 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Мужчина рассказал, что одному лжеполицейскому на вид около 25-30 лет, второй выглядел немного старше. У одного были погоны младшего сержанта, у другого — сержанта.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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