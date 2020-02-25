В России будут изменены правила выдачи кредитов

Отказ от бумаги позволит оформить кредит за три минуты. Фото: pixabay

Отказ от бумаги позволит оформить кредит за три минуты. Фото: pixabay

В России хотят поменять правила выдачи кредитов, открытия счета, вклада и выпуска карты. Крупные банки уже готовы полностью перейти на электронную форму договоров с клиентами.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, МКБ, банк «Санкт-Петербург» и другие, переход с бумажной на электронную форму договоров необходим для удобства клиентов. Отказ от бумаги позволит оформить кредит за три минуты, а поступление денег на счет произойдет уже через 10 минут. Стоит отметить, что раньше на это требовалось несколько дней.

Эксперт считает, что полный переход на цифровое оформление невозможен из-за требований Центробанка — иногда все же потребуется обязательная выдача бумажного подтверждения операции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами.