В Петербурге осудили участников банковской ОПГ

Суд приговорил фигурантов к отбыванию наказания в колонии общего режима и выплате штрафов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Суд приговорил фигурантов к отбыванию наказания в колонии общего режима и выплате штрафов. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Московский районный суд Петербурга огласил приговор по делу о незаконной банковской деятельности. Участники преступной группы действовали с 2015 по 2018 год и заработали более 21 млн рублей.

Фигурантами дела проходили Андрей Данченков, Олег Князев и Игорь Сидоренков. Суд приговорил Сидоренкова к 2,5 годам в колонии общего режима со штрафом 400 тыс. рублей. Данченков и Князев получили по 2 года в колонии общего режима со штрафом 300 тыс. рублей.

«Соучастники вину полностью признали», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Суд установил, что Сидоренков создал организованную преступную группу (ОПГ) и привлек к участию в ней Князева и Данченкова. Целью их было извлекать преступный доход от осуществления незаконной банковской деятельности.

На протяжении почти трех лет соучастники без регистрации и специального разрешения действовали как кредитная организация. Они осуществляли переводы, открывали и вели счета, проводили инкассацию и кассовое обслуживание.

«Фигуранты получали не менее 6% от суммы фактически полученных наличными денежных средств, что составило не менее 21 063 159 рублей 99 копеек», — уточнили в прес-службе.

После оглашения приговора Сидоренков, Князев и Данченков были взяты под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двоих петербуржцев обвинили в незаконной банковской деятельности с извлечением более 18 млн рублей преступного дохода.