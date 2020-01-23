Двое петербуржцев обвиняются в незаконной банковской деятельности с извлечением 18 млн рублей

Октябрьский районный суд в Петербурге рассмотрит дело о незаконной банковской деятельности с извлечением более 18 млн рублей преступного дохода.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключении в отношении двух фигурантов уголовного дела, сообщили в надзорном органе.

По версии следствия, в 2017-2018 годах обвиняемые осуществляли банковскую деятельность без регистрации и лицензии, используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации. Таким образом они незаконно получили денежные средства в сумме более 240 млн рублей. Этими денежными средствами они произвели обслуживание «клиентов», после чего извлекли преступный доход в размере 18 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у банковских мошенников в Петербурге изъяли 38 млн рублей.