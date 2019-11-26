У банковских мошенников в Петербурге изъяли 38 млн рублей

Прокурор обратился в Приморский районный суд с иском в защиту интересов Российской Федерации о взыскании денежных средств в размере более 38 млн. рублей.

Суд установил, что ответчики осуществляли незаконную банковскую деятельность без регистрации и без лицензии. В частности, они осуществляли открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц, переводы денежных средств, инкассацию и кассовое обслуживание клиентов, сообщили gazeta.spb.ru в прокуратуре Петербурга. Их преступный доход составил 38 млн рублей.

Решением суда исковые требования прокурора о взыскании более 38 млн. рублей в доход государства удовлетворены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мошенники начали использовать новый способ вывода денежных средств у клиентов банков. Система работает через установку программы удаленного доступа на мобильный телефон.