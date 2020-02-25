Две «колдуньи»-пенсионерки оставили пожилую петербурженку без 300 тысяч

На вид злоумышленницам около 70 лет. Фото: pixabay.com

На вид злоумышленницам около 70 лет. Фото: pixabay.com

Во Фрунзенском районе Петербурга 84-летняя женщина стала жертвой двух пожилых злоумышленниц. Предложив снять порчу, они похитили у неё 300 тыс. рублей.

Как стало известно gazeta.spb.ru, днем 21 февраля петербурженка встретила двух пожилых женщин у дома №45 по по Альпийскому переулку. Они предложили пенсионерке «снять порчу», после чего проникли к ней в квартиру.

Воспользовавшись доверием петербурженки, женщины похитили у неё 300 тыс. рублей и скрылись.

В понедельник, 24 февраля, пенсионерка обратилась в полицию. Правоохранителям удалось изъять запись с камеры видеонаблюдения в лифте и установить приметы злоумышленниц. На вид женщинам около 70 лет. Одета одна из них была в темную куртку, вторая — в демисезонное пальто. Обе злоумышленницы славянского типа внешности, рост женщин — около 165 сантиметров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге военный пенсионер стал жертвой уличного грабежа.