Квартиру продавщицы из Ленобласти пытались поджечь «коктейлем Молотова»

Квартиру продавщицы из Ленобласти пытались поджечь &#171;коктейлем Молотова&#187;
В квартиру бросили "коктейль Молотова". Фото: unsplash.com

В Тосненском районе Ленинградской области неизвестный хотел поджечь квартиру 29-летней продавщицы. В разбитое окно он кинул «коктейль Молотова», а затем пытался спалить дверь.

В полицию 24 февраля обратилась женщина 1991 года рождения. Она сообщила, что в понедельник около 4:30 утра неизвестный камнем разбил стекло в окне её квартиры дома 25 в поселке Тельмана.

После того, как окно было разбито, в квартиру бросили бутылку с горящей материей и воспламеняющей жидкостью внутри. Затем неизвестный попытался поджечь входную дверь квартиры, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает меры по розыску злоумышленника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге задержали подозреваемых в поджоге Mercedes Benz на проспекте Шаумяна.

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