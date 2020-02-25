Квартиру продавщицы из Ленобласти пытались поджечь «коктейлем Молотова»

В Тосненском районе Ленинградской области неизвестный хотел поджечь квартиру 29-летней продавщицы. В разбитое окно он кинул «коктейль Молотова», а затем пытался спалить дверь.

В полицию 24 февраля обратилась женщина 1991 года рождения. Она сообщила, что в понедельник около 4:30 утра неизвестный камнем разбил стекло в окне её квартиры дома 25 в поселке Тельмана.

После того, как окно было разбито, в квартиру бросили бутылку с горящей материей и воспламеняющей жидкостью внутри. Затем неизвестный попытался поджечь входную дверь квартиры, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полиция принимает меры по розыску злоумышленника.

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