Школьницу из деревни Старая изнасиловали в машине

Школьницу из деревни Старая изнасиловали в машине
Школьницу изнасиловали в салоне авто. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленинградской области изнасиловали школьницу 2004 года рождения. О произошедшем сообщила мать девочки.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию 24 февраля обратилась 35-летняя бухгалтерша, проживающая в деревне Старая. Она рассказала, что неизвестный изнасиловал её дочь в салоне автомобиля Kia Rio.

С места происшествия мужчина скрылся. Полицейским удалось выяснить госномер машины и данные владельца. Обстоятельства произошедшего выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге по подозрению в изнасиловании задержали 31-летнего трубоукладчика «Балтийского завода». О произошедшем в полицию заявил муж потерпевшей. Женщина работает на этом же предприятии инженером-конструктором.

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