Петербуржца осудили на 2 года за незаконное оформление кредитов

Суд признал Андрея Удачина виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей условно с испытательным сроком на один год. Фото: pixabay.com

Суд признал Андрея Удачина виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы со штрафом в размере 10 тысяч рублей условно с испытательным сроком на один год. Фото: pixabay.com

Житель Северной столицы заключал кредитные договоры на вымышленных людей. Таким образом ему удалось заработать 2 млн рублей.

Как сообщают в пресс-службе городской прокуратуры, подсудимый, Андрей Удачин, являлся сотрудником торговой организации ООО «Авангард». Занимая должность старшего менеджера, преступник имел доступ к личным данным клиентам. Он вносил в сведения изменения и затем заключал кредитные договоры от имени несуществующих граждан.

Злоумышленник действовал в период с 20 сентября 2017 года по 3 апреля 2018 года. За это время он успел оформить 27 кредитов. Полученные деньги, в размере 2 миллионов рублей, были переведены на счет компании «Авангард», а затем — на банковский счет непосредственно преступника. Удачин признал свою вину и возместил часть причиненного материального ущерба. Суд приговорил его к двум годам условного заключения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Ленобласти разыскивает неизвестного, пытавшегося вскрыть банкомат при помощи лома.