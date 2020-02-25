В Ленобласти разыскивают злоумышленника с ломом, который попытался вскрыть банкомат

Во Всеволожском районе Ленобласти разыскивают злоумышленников, повредивших банкомат.

Все произошло в понедельник, 24 февраля, в деревне Новое Девяткино. В отдел полиции сообщили, что с банкомата, расположенного в доме №4 по улице Озерная, поступил сигнал о вскрытии.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, выяснилось, что в тот день около 23:50 неизвестный вошел в отделение банка, где металлическим ломом повредил банкомат.

Открыть терминал злоумышленнику так и не удалось. В результате он скрылся с пустыми руками.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейские начали розыск.

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