В Колпино среди дня нашли труп 10-летнего мальчика

В Колпинском районе Северной столицы найден труп 10-летнего мальчика. На теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Обо всем стало известно в понедельник, 24 февраля. В 15:45 в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа ребенка у одного из домов по Загородной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что молодого петербуржца подозревают в совершении развратных действий в отношении школьницы.