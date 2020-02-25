В Колпино среди дня нашли труп 10-летнего мальчика

В Колпино среди дня нашли труп 10-летнего мальчика
Полицейские выехали на место страшной находки. Фото: Pixabay

В Колпинском районе Северной столицы найден труп 10-летнего мальчика. На теле не обнаружили внешних признаков насильственной смерти.

Обо всем стало известно в понедельник, 24 февраля. В 15:45 в отдел полиции поступило сообщение об обнаружении трупа ребенка у одного из домов по Загородной улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, к месту происшествия незамедлительно выехали правоохранители.

Тело ребенка направлено в морг для установления причин смерти.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что молодого петербуржца подозревают в совершении развратных действий в отношении школьницы.

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