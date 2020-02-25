Молодой петербуржец приставал к школьнице в подъезде, его увезли в психбольницу

Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы. Фото: Pixabay

Мужчина подозревается в совершении развратных действий в отношении школьницы. Фото: Pixabay

Молодого петербуржца подозревают в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки. Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Обо всем стало известно в понедельник, 24 февраля. В отдел полиции обратилась 24-летняя женщина. Заявительница рассказала, что неизвестный совершил развратные действия в отношении ее 10-летней дочери в парадной одного из домов на улице Пионерстроя.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний безработный мужчина, стоящий на учете в психоневрологическом диспансере — он предъявил сотрудникам справку.

Его доставили в психиатрическую больницу №1 им. П.П. Кащенко. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о подробностях ДТП в Малых Колпанах. Спасатели разрезали машину, чтобы достать пострадавшую.