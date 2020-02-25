Пострадавшая в ДТП с фурой в Малых Колпанах получила тяжелые травмы

Пострадавшая в ДТП с фурой в Малых Колпанах получила тяжелые травмы
Пострадавшую доставили в больницу. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.

Все случилось сегодня утром, 25 февраля, деревне Малые Колпаны на 1-м километре дороги Гатчина — Ополье. 39-летняя женщина за рулем легковушки марки Skoda Fabia врезалась в припаркованный грузовик Scania.

Как сообщили в управление ГИБДД по Петербургу и области, в результате столкновения автоледи получила тяжелые травмы, ее доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что спасатели разрезали машину специальными инструментами, чтобы помочь женщине выбраться.

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Пострадавшая в ДТП с фурой в Малых Колпанах получила тяжелые травмы
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