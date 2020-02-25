В Малых Колпанах пострадавшего в ДТП вырезали из машины спасатели

В Малых Колпанах пострадавшего в ДТП вырезали из машины спасатели
Спасатели вытащили пострадавшего из машины. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Гатчинском районе Ленобласти произошло ДТП с участием двух автомобилей. Спасатели помогли водителю выбраться из раскуроченного транспорта.

Все произошло во вторник, 25 февраля, в деревне Малые Колпаны. Сигнал о дорожном инциденте поступил дежурному в 5:21. Очевидцы рассказали, что машины столкнулись на Западной улице.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к месту происшествия прибыли четыре спасателя на одной спецмашине.

В результате ликвидации последствий ДТП сотрудники помогли пострадавшему выбраться из автомобиля. Машину пришлось разрезать специальными инструментами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Приморске вандалы облили краской мемориальную доску.

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ГУ МЧС России по Ленобласти дтп спасатели
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В Малых Колпанах пострадавшего в ДТП вырезали из машины спасатели
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