В Приморске вандалы ночью облили краской мемориальную доску

В Приморске вандалы ночью облили краской мемориальную доску
Мемориальная доска. Фото: приморск-адм.рф

В одном из поселений Ленобласти неизвестный облил краской мемориальную доску.

Все произошло в ночь на понедельник, 24 февраля. На опубликованных кадрах видно, что таблицу с именами финских жителей, погибших в годы войны, вандалы залили бурой краской.

Как сообщили администрации Приморского городского поселения, виновники будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.

Сотрудники правопорядка уже приняла заявление от администрации.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Петербурге велосипедист сбил пожилую женщину и уехал. Пострадавшую госпитализировали.

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