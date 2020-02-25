Велосипедист сбил бабушку на Краснопутиловской и уехал

В Московском район Северной столицы велосипедист сбил пожилую горожанку. О подробностях инцидента рассказали очевидцы.

Все произошло в понедельник, 24 февраля, около 14 часов на улице Краснопутиловской. В районе дома 108-112 в зоне пешеходного перехода велосипедист сбил пенсионерку, в результате чего та упала и получила достаточно тяжелую травму.

Как сообщили в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети в «ВКонтакте», горожанку доставили в ближайшее медучреждение. Сам же злоумышленник сбежал с места событий.

Теперь неравнодушные петербуржцы через соцсети ищут очевидцев произошедшего.

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