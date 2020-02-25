Две иномарки заблокировали проезд по Монетной улице

Две иномарки заблокировали проезд по Монетной улице
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки перекрыли движение на месте происшествия.

Все случилось в понедельник, 24 февраля, поздним вечером. Машины не смогли разъехаться на перекрестке Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы.

На опубликованных фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что обе машины получили механические повреждения. По словам очевидцев, припаркованные рядом транспортные средства также пострадали.

Движение по улице Монетной после ДТП на время было остановлено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задымлении в грузинском ресторане «Хачо и Пури» произошло задымление.

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