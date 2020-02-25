Две иномарки заблокировали проезд по Монетной улице

В Петроградском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух иномарок. Легковушки перекрыли движение на месте происшествия.
Все случилось в понедельник, 24 февраля, поздним вечером. Машины не смогли разъехаться на перекрестке Каменноостровского проспекта и Большой Монетной улицы.
На опубликованных фото в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что обе машины получили механические повреждения. По словам очевидцев, припаркованные рядом транспортные средства также пострадали.
Движение по улице Монетной после ДТП на время было остановлено.
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