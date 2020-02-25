Тлеющая проводка в ресторане помешала людям поужинать в Кудрово

Тлеющая проводка в ресторане помешала людям поужинать в Кудрово
Ресторану стоит проверить пожарную безопасность. Фото: vk.com/kudrovolife

Во Всеволожском районе Ленинградской области в грузинском ресторане «Хачо и Пури» произошло задымление.

Все гости и сотрудники заведения успешно покинули помещения с тлеющей проводкой до прибытия пожарных.

Все произошло вечером 24 февраля на Европейском проспекте дом 8 в заведении общественного питания, которое находилось на первом этаже. Фотографии задымления и пожарных машин начали выкладывать очевидцы в группу «Жизнь в Кудрово» в социальной сети «Вконтакте».

Спасатели оперативно прибыли к месту происшествия и ликвидировали тление.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Воскова 15 спасателей больше часа тушили пожар в трехкомнатной квартире. Огонь бушевал в одной из комнат площадью 12 квадратных метров. Причины пожара неизвестны. Было задействовано три спецмашины

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Тлеющая проводка в ресторане помешала людям поужинать в Кудрово
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