МКБ предлагает проезд в метро за 1 рубль

МКБ предлагает проезд в метро за 1 рубль
https://pixabay.com/ru/

10 февраля 2020 года Московский кредитный банк (МКБ) запустил акцию «Нам по пути». Клиенты банка смогут компенсировать расходы на проезд в московском и петербургском метро при оплате картой Mastercard МКБ.

При оплате проезда картой МКБ Mastercard на турникетах метро банк возвращает стоимость поездки за вычетом одного рубля в виде баллов «МКБ Бонус». Баллы начисляются дополнительно к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности «МКБ Бонус». Начисление происходит на балловый счет клиента до 20-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты. Баллы начисляются всем зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус». Максимальная сумма возмещения – 1500 баллов в месяц.

Акция действует до 30 апреля 2020 года.

Подробнее с условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.

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