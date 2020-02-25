Сердце водителя школьного автобуса остановилось в пути в Лужском районе

Мужчина умер прямо за рулем по неустановленной причине.

Об этом стало известно сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщили источники в правоохранительных органах. Все случилось в Лужском районе Ленинградской области. Там водитель школьного автобуса умер прямо за рулем, в результате чего машина оказалась в кювете. В салоне не было ни одного ученика, так что никто, кроме мужчины, не пострадал и не погиб.

В ГИБДД выясняют обстоятельства инцидента и пытаются понять, что стало причиной смерти и как именно все произошло.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге авто выехало на тротуар и сбило четырех человек. Пострадавшие получили травмы разной степени серьезности.