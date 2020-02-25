В Петербурге авто выехало на тротуар и сбило четырех человек

Пострадавшие получили травмы разной степени серьезности.

Все случилось сегодня, 25 февраля. Обо всем сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области. Авария произошла на пересечении Дунайского проспекта и Купчинской улицы ближе к пяти часам дня. Там столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них оказался на тротуаре. Машина наехала на четырех пешеходов: мужчину, женщину и двоих подростков. На место прибыла карета скорой помощи, которая госпитализировала их с травмами разной степени серьезности.

«В результате ДТП пострадали четыре человека: мужчина в тяжелом состоянии, женщина в среднем состоянии тяжести и двое несовершеннолетних»,

— сказано в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что авария на линии частично отключила свет в центре Петербурга.