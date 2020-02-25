Авария на линии частично отключила свет в центре Петербурга

Днем во вторник, 25 февраля, в Центральном районе Петербурга произошло частичное отключение света из-за аварии на оборудовании на 6 кВт.

Как сообщает «Мойка78», авария на линии произошла примерно в три часа дня. По причине аварии без света остались торговые центры на Сенной площади и Гороховая улица.

В «Ленэнерго» сообщили, что неполадки уже были устранены специалистами. Электричество вернулось в здания спустя примерно 20 минут после отключения. Организация не привела других подробностей произошедшего.

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