Авария на линии частично отключила свет в центре Петербурга

Авария на линии частично отключила свет в центре Петербурга
Сенная площадь Фото: wikipedia

Днем во вторник, 25 февраля, в Центральном районе Петербурга произошло частичное отключение света из-за аварии на оборудовании на 6 кВт.

Как сообщает «Мойка78», авария на линии произошла примерно в три часа дня. По причине аварии без света остались торговые центры на Сенной площади и Гороховая улица.

В «Ленэнерго» сообщили, что неполадки уже были устранены специалистами. Электричество вернулось в здания спустя примерно 20 минут после отключения. Организация не привела других подробностей произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России должникам могут перестать отключать услуги ЖКХ. Автор законопроекта депутат от КПРФ Алексей Куринный заявляет, что отключение коммунальных услуг приносит страдания не только должникам, но и его соседям

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