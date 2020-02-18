В России должникам могут перестать отключать услуги ЖКХ

Российская Госдума рассмотрит поправки в Жилищный кодекс, предусматривающие запрет на отключение потребителям коммунальных услуг за долги.
Как сообщают «Известия», документ о запрете на отключение услуг ЖКХ должникам поддержали в ЛДПР, «Справедливой России» и КПРФ. Положительное заключение на инициативу также дали в правовом управлении ГД.
Автор законопроекта депутат от КПРФ Алексей Куринный заявляет, что отключение коммунальных услуг приносит страдания не только должникам, но и его соседям. По его словам, после перекрытий канализация может выливаться в другие квартиры.
В Минстрое на этот законопроект смотрят негативно, отмечая, что вопрос урегулирован в достаточной степени, а россияне обязаны своевременно оплачивать услуги ЖКХ.
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