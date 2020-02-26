На Богатырском проспекте произошло массовое ДТП

В Приморском районе произошло массовое ДТП участием шести машин.

ДТП произошло поздно вечером 25 февраля по Богатырскому проспекту, 4, сообщает «78.ru».

Водитель Volkswagen при попытке выехать со двора, поцарапал три припаркованных автомобиля. После того, как он все-такие выехал на проспект, столкнулся с Mercedes. Затем в двоих участников ДТП влетела Mazda.

По словам очевидцев, в Volkswagen находились двое мужчин и женщина, о которых несло алкоголем. В результате ДТП пострадала дама из этой машины, у нее зафиксирован легкий ушиб головы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.