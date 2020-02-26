ДТП остановило движение автобусов на Малой Балканской улице

Утром среды, 26 февраля, во Фрунзенском районе произошло ДТП, которое спровоцировало пробку.

По словам очевидцев, ДТП произошло на улице Малая Балканская. В результате остановилось движение общественного транспорта. ДТП которое заняло сразу три полосы дорожного движения.

«На Малой Балканской пробка. Автобусам не разъехаться», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти произошло серьезное ДТП, в результате которого спасатели помогали автоледи выбраться из раскуроченного транспорта. Стали известны подробности аварии.