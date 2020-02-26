В ходе обысков в доме бизнесмена в Ленобласти нашли винтовку без номеров

В доме генерального директора торговой фирмы в Кингисеппском районе Ленинградской области прошли обыски. Сотрудники ФСБ обнаружили винтовку Мосина со спиленным номером.

Как стало известно gazeta.spb.ru, обыски в доме 49-летнего бизнесмена прошли 21 января. Сотрудники ФСБ нагрянули в его дом в деревне Ополье. На месте были обнаружены винтовка со спиленным номером и без затвора, а также 322 патрона к ней калибра 7,62 мм.

Оружие и боеприпасы были изъяты и направлены на экспертизу. Проверка показала, что винтовка и патроны пригодны для стрельбы.

Возбуждено уголовное дело по статье о хранении оружия. Бизнесмену предъявлено обязательство о явке. Причины обысков неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесном массиве в поселке Репино 22 февраля обнаружили сумку с оружием и боеприпасами.