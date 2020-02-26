От трудоустройства чаще всего отказываются из-за низкой зарплаты

3 из 10 соискателей приходилось отказываться от работы после успешно пройденного собеседования. Наиболее частая причина — низкая зарплата, недостоверная информация о работе и плохих условий труда, говорится в исследовании сервиса SuperJob, предоставленном редакции Gazeta.spb.ru. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

30% соискателей не выходят на работу, несмотря на то, что прошли все этапы отбора на вакансию. Озвучивая причины отказа работодателям, россияне, имеющие подобный опыт, чаще всего говорили о низком заработке (26%), нечестности нанимателя (23%) и неподходящих условиях труда (22%).

13% опрошенных отказались от трудоустройства, т.к. имели возможность выбора из нескольких вакансий и предпочли предложение другого работодателя. Каждый десятый в качестве причины отказа назвал удаленность места работы от дома. 5% в процессе трудоустройства узнали плохие отзывы о компании и предпочли отказаться от предложения о работе.

По 3% респондентов смутили широкий круг должностных обязанностей и «серая» зарплата. По 2% соискателей в качестве причин отказа от трудоустройства указали недоверие компании, антипатию к руководству и рабочему коллективу, отсутствие официального трудоустройства и интуитивное ощущение «не мое». Среди прочих не столь популярных причин россияне называли затягивание решения о приеме на работу, семейные обстоятельства, отсутствие возможностей карьерного роста, неинтересный или маленький функционал (14%).

Для того, чтобы не оказаться на собеседовании, в результате которого вам предложат неприемлемые условия, эксперты SuperJob рекомендуют созваниваться с рекрутером до встречи и уточнять наиболее важную для вас информацию. Наиболее эффективным будет задать 2—3 вопроса: например, за какой именно участок работы вы будете отвечать, какие цели будут ставиться перед вами и будет ли зарплата соответствовать вашим ожиданиям, указанным в резюме.