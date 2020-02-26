Начата проверка по факту гибели 10-летнего ребенка в Петербурге

Несчастье случилось в понедельник, 24 февраля.

Днем рядом с домом в Колпинском районе в Санкт-Петербурге на Загородной улице найдено тело мальчика 10 лет. Внешних признаков, указывающих на какие-либо насильственные действия, обнаружено не было.

В связи с трагедией, как сообщает Следственный комитет Санкт-Петербурга, проводится проверка. Будут выяснены все причины происходящего. Также, назначена судебная медицинская экспертиза, которая поможет точно установить причины гибели.

На данный момент, найдены свидетели ситуации, которые рассказали, что мальчик просто шёл вдоль дома, когда ему внезапно стало плохо, после чего он сразу же упал.

По результатам всех проверок будут приняты соответствующие решения.

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