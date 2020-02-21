СК проверит смерть женщины в Приморском районном суде

Петербурженка скончалась в суде. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

Петербурженка скончалась в суде. Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу

В Приморском районном суде Петербурга умерла женщина 1954 года рождения. По факту произошедшего началась доследственная проверка.

Петербурженка скоропостижно скончалась в архивном помещении суда, сообщает Главное следственное управление СК РФ по городу.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стало заболевание. Случившееся предстоит проверить следственными органам Петербурга. По результатам будет принято процессуальное решение.

В архивное помещение женщина пришла вместе с мужем для того, чтобы ознакомиться с гражданским делом 1960-х годов, участницей которого она являлась. В суде вызвали скорую помощь и полицию, пишет ТАСС со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга. Прибывшим медикам осталось только констатировать смерть.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморском районе Петербурга скончалась девочка 2014 года рождения.