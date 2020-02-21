Четырехлетнюю девочка нашли мертвой в Приморском районе

Четырехлетнюю девочка нашли мертвой в Приморском районе
Тело ребенка увезли в морг. Фото: pixabay.com

В Приморском районе Петербурга скончалась девочка 2014 года рождения. Тело её обнаружили в одной из квартир дома на 2-й Алексеевской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около полуночи 20 февраля в квартиру, где находился ребенок, прибыли медики. Врачи констатировали смерть девочки и осмотрели её. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено.

Тело ребенка направили в морг для установления причин смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Известно, что опекунами девочки были 60-летняя домохозяйка и 59-летний индивидуальный предприниматель. Состоит ли семья на учете, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга госпитализировали годовалого ребенка. Малыш получил острое пероральное отравление наркотиком. Вещество ребенок взял с подоконника, где его оставили родители.

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