Четырехлетнюю девочка нашли мертвой в Приморском районе

В Приморском районе Петербурга скончалась девочка 2014 года рождения. Тело её обнаружили в одной из квартир дома на 2-й Алексеевской улице.

Как стало известно gazeta.spb.ru, около полуночи 20 февраля в квартиру, где находился ребенок, прибыли медики. Врачи констатировали смерть девочки и осмотрели её. Внешних признаков насилия на теле не обнаружено.

Тело ребенка направили в морг для установления причин смерти. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Известно, что опекунами девочки были 60-летняя домохозяйка и 59-летний индивидуальный предприниматель. Состоит ли семья на учете, не уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборгском районе Петербурга госпитализировали годовалого ребенка. Малыш получил острое пероральное отравление наркотиком. Вещество ребенок взял с подоконника, где его оставили родители.