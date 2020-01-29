Годовалый ребенок отравился наркотиком в Петербурге

В Выборгском районе Петербурга госпитализировали годовалого ребенка. Малыш получил острое пероральное отравление наркотическим веществом.

Как стало известно gazeta.spb.ru, ребенок вместе с родителями проживает в одной из квартир на Светлановском проспекте. В день отравления мать и отец оставили на подоконнике наркотические вещества. В результате малыш попробовал их и отравился.

Ребенок находится под наблюдением врачей. Состояние его оценивают как тяжелое.

Откуда в квартире взялся наркотик, выясняют правоохранительные органы. Оба родителя доставлены в отдел полиции. В отношении мужчины и женщины возбуждено административное производство по статье 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге двухлетний ребенок отравился таблетками.